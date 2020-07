Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul militar american pentru Africa (AFRICOM) acuza un grup de mercenari rusi ca au pus mine in jurul capitalei libiene Tripoli, incalcand astfel embargoul ONU privind armamentul in Libia, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Ancheta in Germania, dupa ce o politiciana…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sâmbata ca înaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, în Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, scrie Agerpres,…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care prelungeste cu un an autorizatia de inspectare in largul apelor Libiei a navelor suspectate de incalcarea embargoului privind armele, impus in 2011, transmite AFP. Reinnoirea a fost deja decisa anul trecut, in unanimitate,…

- Fortele Guvernului de uniune nationala (GNA, recunoscut de ONU) au anuntat vineri ca au preluat controlul asupra intregii parti de vest a Libiei, invingand trupele rivale conduse de maresalul Khalifa Haftar, alungate din ultimul lor bastion din regiune, orasul Tarhuna, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Fortele…

- Saptamana trecuta, mai multe surse de informații au dezvaluit ca un MiG-29 rusesc a fost reperat la baza aeriana de la Al-Jufrah, in vestul Libiei. Imaginile din satelit au oferit de asemenea indicii privind prezența a mai multe aparate Su-24 rusești depozitate im hangare la baza aeriana de la Al-Khadim,…

- Turcia a anuntat duminica ca va considera fortele maresalului libian Khalifa Haftar "tinte legitime" daca atacurile lor asupra intereselor sale si a misiunilor sale diplomatice in Libia continua, informeaza Reuters si AFP preluate de agerpres. "Subliniem ca daca misiunile si interesele noastre sunt…

