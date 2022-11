Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene Romane au executat luni, o misiune de insoțire aeriana a aeronavei Tarom care a asigurat transportul delegației NATO participante la Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe ale statelor membre ale NATO, informeaza Ministerul Apararii Nați

- Secretarul general al NATO a ajuns in Romania, unde urmeaza sa participe la Reuniunea Liderilor de la Munchen și cea miniștrilor de externe NATO. Șeful Alianței Nord-Atlantice a fost escortat de avioane de lupta F16.

- Pregatirile pentru Reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO sunt in toi, anunța MAE. Luni sosește la București șeful NATO, Jens Stoltenberg, iar marți și miercuri vor avea loc lucrarile Reuniunii, la Parlament, unde vor fi prezenți toți miniștrii de Externe din țarile membre ale Alianței, alaturi de…

- Dupa vizita președintelui Klaus Iohannis in Lituania, in urma cu cateva zile, ministerul Apararii de la București a anunțat ca va trimite 100 de militari și patru avioane F-16 pentru a contribui la misiunile de Poliție Aeriana din Lituania. Incepand de anul viitor, Forțele Aeriene Romane vor asigura,…

- Alianta Nord-Atlantica a anuntat vineri ca doua avioane de lupta rusesti s-au apropiat in mod periculos si neprofesionist, la inceputul acestei saptamani, de nave NATO care navigau in Marea Baltica intr-o operatiune de rutina, relateaza Agerpres care citeaza AFP. Incidentul a avut loc marti dimineata,…

- Avionul care i-a dus in Qatar pe Lewandowski și compania a fost escortat de 16 aeronave militare pana la granița de sud a Poloniei, in semn de respect și incurajare, dar și pentru a evita un eventual incident nefast, știut fiind ca in urma cu trei zile doua rachete au cazut pe teritorul țarii. Robert…

- Fortele aeriene militare ale Indiei (IAF) au declarat luni ca au ridicat de la sol avioane de lupta dupa ce au primit informatii despre o alerta cu bomba la bordul unui avion al unei companii aeriene inregistrata in Iran, care tranzita spatiul aerian indian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. IAF…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a aratat, vineri seara, ca revendicarea de catre Putin a altor patru regiuni din Ucraina reprezinta ”cea mai mare tentativa de anexare a unor teritorii europene, cu forta, de la Al Doilea Razboi Mondial”. ”Aliatii NATO nu recunosc si nu vor recunoaste aceste…