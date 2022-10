Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Trei mașini s-au lovit, pe Bulevardul Republicii Un accident rutier s-a petrecut vineri dupa-amiaza pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, in apropiere de Selgros. Din primele date, trei mașini au intrat in coliziune. Potrivit IPJ Alba, nu au fost persoane ranite.…

- Exproprieri de terenuri și construcții la Alba Iulia, pentru modernizarea a cinci strazi din municipiu. Care este valoarea propusa Locuitorii de pe cinci strazi din Alba Iulia vor fi expropriați pentru porțiuni din terenurile și construcțiile lor, pentru a fi modernizate aceste artere. Este vorba despre…

- FOTO ȘTIREA TA| „Mi-a umflat tot parchetul. Tot mirosul de rahat in casa”: Lucrarile de modernizare la cateva blocuri din Alba Iulia, un blestem pentru locatari „Mi-a umflat tot parchetul. Tot mirosul de rahat in casa”: Lucrarile de modernizare la cateva blocuri din Alba Iulia, un blestem pentru locatari…

- VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚIE in fața stadionului din Alba Iulia: Mașinile navigheaza cu greu prin balți, din cauza ploii abundente INUNDAȚIE in fața stadionului din Alba Iulia: Mașinile navigheaza cu greu prin balți, din cauza ploii abundente Drumul din fața Stadionului „Cetate” din Alba Iulia a fost…

- FOTO ȘTIREA TA| Tot mai mulți straini vin sa lucreze in Alba Iulia: Patru nepalezi fac produse de panificație pe bulevard FOTO ȘTIREA TA| Tot mai mulți straini vin sa lucreze in Alba Iulia: Patru nepalezi fac produse de panificație pe bulevard Tot mai mulți muncitori straini vin sa lucreze in municipiul…

- FOTO ȘTIREA TA| Accident rutier in Partoș: Coliziune intre doua mașini, dupa ce un șofer sa schimbe direcția de mers FOTO ȘTIREA TA| Accident rutier in Partoș: Coliziune intre doua mașini, dupa ce un șofer sa schimbe direcția de mers Un accident rutier a avut loc luni, 15 august, in cartierul Partoș,…

- Cioara și Baghiu, reveniri spectaculoase la Industria Galda de Jos Industria Galda de Jos, vicecampioana Ligii a 4-a in ediția anterioara, singura formație ce a luat puncte favoritei CSU Alba Iulia in campionat, inclusiv un 2-0 pe “Cetate” (singurul eșec al formației ce a promovat recent in Liga 3),…

- FOTO ȘTIREA TA| In slujba cetațeanului: Polițiștii din Alba Iulia au sarit in ajutorul unui șofer lasat „la greu” de mașina In slujba cetațeanului: Polițiștii din Alba Iulia au sarit in ajutorul unui șofer lasat „la greu” de mașina Un șofer care a ramas fara baterie pe Bulevardul „1 Decembrie 1918”…