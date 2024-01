Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și transportatorii din Romania au declanșat in aceasta perioada un protest in urma nemulțumirilor cu care se confrunta. In aceasta dimineața, o coloana formata din utilaje agricole și camioane a fost vazuta pe șoseaua de centura a Focșaniului. Potrivit digi24.ro, ,,fermierii invoca probleme…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Primaria Comunei Broșteni anunța semnarea contractului de finanțare nr. 2313DOT/2023, 3827/05.09.2023 pentru proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITAȚII DE INVAȚAMANT DIN COMUNA BROSTENI,…

- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani, a fost prezent ieri la o intalnire organizata de Asociația Municipiilor din Romania (AMR), din care face parte. Este vorba despre Summitul Autoritaților Publice Municipale din Romania, eveniment la care au participat inclusiv reprezentanți ai autoritaților…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a participat duminica, la București, la lucrarile Adunarii Generale a Asociației Municipiilor din Romania (AMR). „M-am bucurat sa ii revad pe colegii mei primari de municipii, dar și pe Președintele AMR, Primarul Municipiului Cluj, Emil Boc. In…