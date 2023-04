Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Siveluci, situat in Peninsula Kamceatka din Orientul Indepartat al Rusiei, a erupt marti dimineata, aruncand o coloana de cenusa de 10 kilometri inaltime in atmosfera, ceea ce reprezinta o amenintare sporita pentru traficul aerian.

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca apararea antiaeriana a doborat luni drone rusesti in apropiere de Kiev, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Resturile dronelor au incendiat o zona nerezidentiale, dar nu au fost gasite victime.Serhii Popko, seful administratiei militare a orasului Kiev, a declarat…

- Autoritațile ucrainene au anunțat la inceputul acestei saptamani ca anumite parți ale țarii vor consolida masurile de securitate inainte de aniversarea unui an de la invazia pe scara larga a Rusiei, The Kyiv Independent . Președintele Zelensky a avertizat la inceputul acestei luni ca Rusia ar putea…

- Ingrijorari și-a exprimat și președintele Klaus Iohannis care asigura poporul moldovean ca Romania ii este in continuare alaturi.Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD Marcel Ciolacu au discutat sa pastreze rotativa guvernamentala in aceasta forma.Rocada urma sa aiba…