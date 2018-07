Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 13 iulie, in Sala Ion I.C. Bratianu a Primariei municipiului Aiud a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Performanța și eficiența in administrație prin implementarea unui management competitiv”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate…

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…

- Liberalul a mai precizat ca "in acest sens, Biroul Politic Local (BPL) al Organizatiei municipale PNL Iasi a luat decizia de a sustine achizitia de catre municipalitate a terenului situat in str. Ion C. Bratianu, nr. 25, in suprafata de 6.626 mp, evaluat la 282 euro/mp, in vederea construirii unei parcari…

- Primarul comunei Metes, Dan Cosmin Opruta si viceprimarul Dan Sanzaiana au verificat recent lucrarile efectuate pentru modernizarea a patru tronsoane de drum comunal, o investitie de aproape 2 milioane lei, prin PNDL. Pana acum au fost asfaltati patru kilometri de drum. Verificarile in teren au fost…

- Persoanele care au fost diagnosticate cu infertilitate si vor sa devina parinti primesc sprijin din partea Primariei Capitalei. Incepand din 4 iunie se vor acorda 13.800 de lei pentru fiecare cuplu, sub forma de vouchere in doua etape, in baza scrisorii medicale. Persoanele eligibile pentru acest sprijin…

- Sala de Consiliu a Primariei Targoviste a fost gazda conferintei de lansare a proiectului EU- SPER Dezvoltarea integrata a comunitații marginalizate „ROMLUX”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 «Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600)…