Mai multe raioane ale unor supermarketuri din Ploiești au fost inchise de inspectorii ANPC dupa ce au fost gasite produse expirate, tavi ruginite sau gandaci. Printre magazinele amendate se regasesc cele ale Lidl, Profi sau Carrefour. „Au fost controlate 7 magazine aparținand Rewe Romania SRL, Profi Room Food SRL, Lidl Discount SRL și Carrefour Romania […] The post FOTO/ Produse expirate, tavi ruginite și gandaci. Protecția Consumatorului a inchis raioanele unor supermarketuri din Ploiești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .