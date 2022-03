FOTO | Povestea buzoianului care promovează județul sub emblema…

Cristi Manaila, președintele Asociației „Club Sportiv Penteleu", se pregatește sa dea startul celei de-a IV-a ediții a Trofeului „Dumitru Dan". Evenimentul va avea loc in colaborare cu Muzeul Județean Buzau, Randonneurs Romania și Asociația „Adevarații VeloPrieteni". Este vorba despre tura de 200 de kilometri pentru obținerea primului brevet clasic de anduranța din seria noului sezon