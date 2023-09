Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile puternice au facut ravagii in sudul și sud-vestul țarii. In Craiova, ploile abundente au inundat strazile, iar șoferii s-au trezit cu apa pana la geamul portierei. Au fost probleme și pe aeroportul Internațional din Craiova, unde mai multe zboruri au fost anulate sau redirecționate catre Otopeni.

- Aproape 800 de zboruri au fost anulate si zeci de mii de locuinte au ramas fara curent electric, in timp ce un taifun cu miscare lenta a ajuns marti dimineata in vestul Japoniei, determinand autoritatile sa emita avertismente de inundatii si alunecari de teren, transmite Reuters. Typhoon Lan, the 7th…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 10 județe, care s-au aflat sub cod roșu de furtuna. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini.

- Ploile torențiale și vijeliile au lasat un adevarat dezastru in urma lor. Patru persoane decedate, pagube in 22 de judete si in municipiul Bucuresti, 117 copaci cazuti pe carosabil, autoturisme si cladiri. Potrivit IGSU, 53 de localitați din 22 de județe (AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CT, CV, HR, HD,…

- Pompierii din judetele Arges si Valcea au intervenit, in ultimele ore, in mai multe localitati in care vantul puternic a dezradacinat si rupt copaci, arborii blocand drumuri sau cazand peste case sau peste rețelele de electricitate. Astfel, in judetul Arges, rafalele de vant au doborat copaci, care…

- Sute de zboruri au fost anulate pe mai multe aeroporturi din Italia, zeci de mii de pasageri fiind blocați la sol. Conform agențiilor de presa internaționale, personalul angajat in aeroporturi a intrerupt lucrul la ora 10 și il vor relua abia la ora 18, sambata. In acelasi timp au intrat in greva si…