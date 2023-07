Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de opt ani a fost ucisa si alte 16 persoane au fost ranite, intre care unele grav, dupa ce o masina a intrat in plin in curtea scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, cu doar cateva ore inainte de inceperea vacantei scolare, transmite AFP.

- Incident groaznic pentru o fetita de 12 ani din Resita. Copila a fost muscata de un caine in timp ce mergea spre scoala, anunta politia.O fata de 12 ani a fost mușcata vineri de un caine in timp ce mergea spre școala, in Reșița. Proprieratul cainelui a fost identificat de jandarmi, care au intocmit…

- Tatal fetiței de 12 ani are o alta versiune a poveștii legata de ziua in care a murit copila. Barbatul spune ca Simona se afla acasa atunci și știa de tot ceea ce i se intamplase Anamariei. Vasile susține ca fosta partenera iși dorea sa o ia pe copila in strainatate, dar nu a fost de acord.

- Cu baloane negre in loc de flori. Foștii colegi de clasa ai Anastasiei, fetița ucisa de un troleibuz la Ciocana, i-au adus un omagiu la „Ultimul sunet”. Elevii, imbracați in haine negre, impreuna cu mama Anastasiei au lansat baloane de culoare neagra și alba in cer la Liceul Teoretic „Dacia”, unde copila…

- O fetița de 10 ani a fost lovita de un automobil in sectorul Botanica al capitalei. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 08:05, pe strada Cuza Voda. Momentul impactului a fost filmat de o camera de bord a unei mașini din preajma.

- Au fost momente sfașietoare in Serbia. Fetița antrenorului echipei e handbal CSM Zalau și paznicul școlii unde baiatul de 13 ani a tras 57 de focuri de arma, au fost inmormantați, la Belgrad.