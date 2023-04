Stiri pe aceeasi tema

- „CFR SA a semnat astazi primul contract de reinnoire a suprastructurii feroviare, finanțat din PNRR! Contractul semnat de Sucursala Regionala CF Craiova are o valoare de 82,13 milioane lei (fara TVA) și vizeaza reinnoirea a 21 de km de cale ferata intre stațiile Calinești – Golești – Pitești” a anunțat…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Arad au desfașurat pe parcursul lunii martie mai multe acțiuni și percheziții, la persoane banuite de contrabanda. In total au fost descoperite țigari de contrabanda in valoarea de doua milioane de lei, iar trei suspecți au fost reținuți.…

- Principalele aeroporturi din Romania deruleaza proiecte majore de investitii, in valoare de peste 530 de milioane de euro, iar in infrastructura aeriana critica vor fi realizate curand investitii majore de peste 400 de milioane de euro, arata datele publice analizate de casa de avocatura ONV LAW.”Principalele…

- CARAȘ-SEVERIN – Reședințele de județ, municipiile și orașele din Vest au la dispoziție sume serioase de bani europeni pentru infrastructura verde, incluzand crearea de noi parcuri, gradini și zone verzi de recreere, dar și pentru mobilitate urbana sustenabila, cu emisii zero! Cei mai mulți bani, adica…

- Autoritațile județene din regiunea de vest a Romaniei au acum la dispoziție peste 100 de milioane de euro disponibili pentru drumuri județene, in județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, prin Programul Regional Vest 2021-2027. Sunt finanțari din bani europeni pe care le pot obține cele patru…

- ”Valoarea totala a investitiilor imobiliare planificate in 2023 de investitorii activi in marile centre regionale ale Romaniei se situeaza intre 700 milioane si 1,2 miliarde de euro”, conform unui studiu realizat de Romania Property Club in randul membrilor si partenerilor sai in luna ianuarie 2023.…

- Consolidarea activitatii in cea mai noua fabrica Elis Pavaje, deschisa la Arad, la finalul anului trecut, este principalul plan de dezvoltare pe care compania il are in 2023, scrie zf.ro. Totodata, producatorul cu origini in judetul Alba are un buget de investitii si pentru modernizari pe fluxul de…

- Conducerea SC Compania Aquaserv SA Targu Mureș a demarat, in data de 16 ianuarie 2023, o licitație estimata la valoarea de 3.050.000 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de servicii de reparatii stradale (carosabil si trotuar) dupa interventiile pe retelele de apa-canal, informeaza www.licitatiapublica.ro.…