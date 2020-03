Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea și ingrijorarea au coborat și peste oamenii din Harsești, ținandu-i acasa, prin curțile, prin ograzile in care gospodarul iși vede in liniște de ale sale, ajutandu-se fiecare cu ai lui, intrand cat mai puțin in contact cu vecinii, cu care acum se vorbește mai mult de departe, peste gard. Fiindca…

- Noi sancțiuni pentru teleormanenii care nu ințeleg ca pandemia de coronavirus nu e o gluma in Eveniment / on 24/03/2020 at 17:50 / Echipaje mixte de polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat, pe parcursul zilei de marți, pentru asigurarea unui climat optim de siguranța publica, avand principalul…

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.

- S-au anulat si premiile Emmy Daytime! Iata ce decizie au luat organizatorii! Pandemia de Coronavirus face pe zi ce trece mai multe victime. Pe langa faptul ca afecteaza un numar alarmant de oameni la nivel mondial, duce la anularea sau amanarea unor evenimente importante. Evenimentul cel mai recent…

- Riscul reprezentat de epidemia de coronavirus in Germania a fost ridicat la nivel "inalt", potrivit agentiei germane pentru controlul bolilor, citata de DPA. Acest risc a fost anterior la nivel "moderat".

- Pandemia de coronavirus a obligat regimul dictatorial de la Teheran sa ia o masura drastica pentru a incerca raspandirea virusului.Astfel, nu mai puțin de 85.000 de oameni au fost eliberați din inchisori, a notat The Sun. Inițial, autoritațile de la Teheran s-au gandit sa elibereze 70.000 de oameni…

- Data de 30 aprilie este una foarte importanta pentru Vladuța Lupau: artista va face nunta cu alesul inimii ei, fotbalistul Adi Rus, fostul portar al celor de la CFR Cluj. Recent, invitata in emisiunea „La Maruța”, artista a dezvaluit ca la petrecere va canta Andra, dar și ca iși face griji ca nunta…

- Viața a doi tineri indragostiți a luat o intorsatura neașteptata chiar cu o luna de zile inainte de nunta. Cei doi au fost nevoiți sa-și anuleze nunta, intrucat tatal mirelui a fugit cu mama miresei.