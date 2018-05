Stiri pe aceeasi tema

- Monstruozitati la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii de 1 mai Gusturile nu se discuta, iar moda este mai mult decat permisiva, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber personalitatea si stilul. Insa, uneori, prea mult este mult prea mult si rezultatele sunt de-a dreptul monstruoase.…

- Cu o fosta sotie celebra si cantareata, sau cantareata si celebra, va lasam pe dumneavoastra dragi cititori sa stabiliti ordinea strigarii in scena a Cristinei Spatar, fostul sot al vedetei, caci el este personajul principal de data aceasta, a fost in flagrant!

- Zuhal Olcay, o cantareata celebra din Turcia, a fost condamnata la 10 luni de inchisoare, fiind acuzata ca l-a insultat pe Recep Tayyip Erdogan in timpul unui spectacol din anul 2016, scrie Reuters, citand cotidianul Hurriyet. In Turcia, insultarea presedintelui tarii este infractiune si se pedepseste…

- Rebecca Gayheart, in varsta de 46 de ani, obisnuia sa atraga toate privirile asupra ei in momentul in care defila pe covorul rosu. In prezent insa, modelul american este departe de imaginea care a consacrat-o.

- Raportul Curtii de Conturi prezinta o serie de nereguli descoperite de inspectori in timpul controlului efectuat la primaria municipiului Constanta. In cadrul actiunii de audit financiar desfasurata in lunile mai si iunie 2017, inspectorii Curtii de Conturi au scos la iveala o serie de abateri estimate…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…