FOTO| „Norocul începătorului” : Știucă de 12 kilograme prinsă de senatorul Călin Matieș FOTO| „Norocul incepatorului” : Știuca de 12 kilograme prinsa de senatorul Calin Matieș FOTO| „Norocul incepatorului” : Știuca de 12 kilograme prinsa de senatorul Calin Matieș Senatorul Calin Matieș a postat sambata, 5 noiembrie, pe pagina personala de Facebook ”captura zilei”. O știuca de 12 kilograme cu 2 kilograme de icre a fost captura senatorului Calin Matieș. ”Cand nu ești pescar dar ai… norocul incepatorului” a comentat Matieș […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Senatorul Calin Matieș a prins o știuca de 12 kilograme, la el pe lac. ”Norocul incepatorului, nu sunt pescar” Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș, s-a fotografiat cu o știuca de dimensiuni mari in brațe, pe care spune ca a prins-o chiar el. Acesta a adaugat ca la mijloc ar fi vorba despre ”norocul…

- In primele 9 luni ale anului, politistii de la transporturi au actionat pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statiile de cale ferata, trenurile de calatori, porturi si aeroporturi, precum si pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilicite in domeniul transporturilor feroviare, navale…

- Mai mulți aradeni au cultivat canabis pe 2.000 de metri patrați. La percheziții anchetatorii au gasit peste 5 kilograme de muguri de canabis și 360 de plante, in greutate totala de aproximativ 200 de kilograme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FOTO ȘTIREA TA| Captura impresionanta pe raul Mureș: Un somn de aproape 26 de kilograme a fost prins in zona Aiudului FOTO ȘTIREA TA| Captura impresionanta pe raul Mureș: Un somn de aproape 26 de kilograme a fost prins in zona Aiudului Un somn de dimensiuni impresionante a fost prins ieri, 31 august,…

- In cadrul expoziției Armata 2022 de la Moscova, Federația Rusa a prezentat o drona falsa Bayraktar TB2 ca fiind captura de razboi, noteaza Defense.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Celebra astroloaga Minerva (64 de ani) spune ca in prezent lucreaza la Banca Naționala, pe un post de execuție. Informația a fost confirmata pentru HotNews.ro de catre oficiali ai BNR, care au precizat ca astrologul lucreaza la departamentul de mentenanța al Bancii Naționale. Fii la curent…