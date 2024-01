FOTO Noapte cu ghinion pentru angajatul unei firme de curierat din Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chereches a fost prins marți seara, 28 noiembrie, la Augsburg, Germania, dupa ce anchetatorii germani i-au localizat telefonul și i-au monitorizat telecomunicațiile timp de o zi. Fostul primar din Baia Mare a opus rezistența in momentul capturarii, astfel ca „poliția a fost nevoita sa foloseasca…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Inspectorul General al Poliției de Frontiera a susținut sambata o conferința de presa privind controversata plecare a fostului primar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, care a reușit sa iasa din țara vineri la ora 7.49,…

