- De curand, Andreea Banica si-a bucurat fanii cu niste fotografii senzationale, de familie. Proaspat intoarsa din vacanta, vedeta si-a potolit dorul de casa si de copii, distrandu-se pe cinste cu cele mai dragi persoane din viata ei.

- Pe 22 decembrie 1989, fotojurnaslistul Peter Turnley ajunge in Romania cu un convoi umanitar. Undeva, la periferia Bucureștilor, sunt opriți de un grup mare de oameni. De la bordul microbuzului, trage una dintre cele mai dramatice imagini ale Revoluției de acum 30 de ani. Peste cateva luni, se va intalni…

- Zilele trecute NASA a publicat o fotografie cu Bucureștiulsurprins noaptea de Stația Spațiala Internaționala, in timp ce survola deasuprasa la 432 de kilometri inalțime. ”Puternic luminata, Capitala Romaniei, București, cu o populație de aproximativ 1,9 milioane de locuitori, a fost fotografiata de…

- Radu Valcan este unul dintre cei mai ravniti barbati din Romania. Chiar daca l-ati putut admira de multe ori prin intermediul aparitiilor sale televizate, putini stiu cum arata vedeta in copilarie si faptul ca are un frate mai mic, extrem de chipes.

- Azi s-au implinit doi ani de la moartea Regelui Mihai. Fostul suveran a incetat din viata, in 5 decembrie 2017, la ora 13.00, ora Romaniei, la resedinta privata din Elvetia, fiind inmormantat in 16 decembrie in noua Catedrala Arhiepiscopala și Necropola Regala de la Curtea de Argeș. In jur de 10.000…

- Sebastian Greavu a venit la „iUmor” cu speranțe mari, mai ales ca de o saptamana i se tot zbatea pleoapa dreapta – semn clar ca se va intampla ceva bun pentru el. Concurentul a reușit sa surprinda pe toata lumea, iar Mihai Bendeac i-a lansat o provocare.