- Consiliul Local Adjud a aprobat joi in ședința ordinara inființarea Centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitați din municipiu, structura fara personalitate juridica in cadrul Direcției de Asistența Sociala Adjud. Tot ieri, plenul Consiliului Local a aprobat și proiectele de hotarare…

- Bradul de Craciun cel plin de ace poate deveni unul pufos cu ajutorul creatiilor din lana realizate de bistriteanca Silvia Varga, care foloseste o tehnica de impaslire prin care firele de lana netoarse sunt transformate in imagini si chipuri, cu care decoreaza globuri, coronite sau ingerasi. Lucrarile…

- Sarbatorile de iarna se fac din ce in se mai simțite in municipiul Adjud. Primarul Florin Nechifor a anunțat pe pagina sa de Facebook o prima ediție a Targului de Craciun, dar și instalarea unui patinoar gratuit. „Va anunț cu mare bucurie ca luna decembrie a acestui an va fi, in municipiul nostru, cu…

- Pregatirile pentru Targul de Craciun și Orașelul Copiilor din Focșani sunt in toi. In aceasta dimineața a fost amplasat bradul de Craciun in zona tradiționala, in fața Palatului administrativ. In fața Ateneului Popular se lucreaza la montarea casuțelor destinate producatorilor locali și comercianților.…

- La data de 24.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Galați impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Galați efectueaza un numar de 11 percheziții domiciliare, pe raza județelor Braila și Galați, la…

- Marți a avut loc lansarea proiectului „Reabilitare energetica si lucrari conexe Centrul de zi de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Voda, nr. 52, Municipiul Focsani, jud. Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea. Obiectivul general al proiectului…

- Odata cu sosirea toamnei, Asociația pentru Conservarea Biodiversitații (ACDB) Focșani a invitat copiii ocrotiți in cadrul Centrului de Asistența și Sprijin Focșani, la cules, in gradina ecologica. Activitatea, parte a proiectului „Padurea și gradina ecologica-resurse pentru mintea și trupul copiilor!”,…