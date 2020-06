Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Laboratorul DSP Alba va testa, GRATUIT, pentru COVID-19 și pacienții din Alba care necesita asistența medicala in spitale din alte județe: Care este procedura DSP Alba vine in intampinarea cetațenilor județului și decide sa sprijine pacienții oncologici dar și pe cei cu alte afecțiuni…

- Aflata in izolare, Lavinia Pirva a decis ca acum are timp suficient pentru a se ocupa și de silueta ei. Soția lui Ștefan Banica a luat decizia ca pana la ziua de naștere a fiului ei sa fie mai slaba cu minim 4 kilograme. Cu o luna inainte ca Alexandru, fiul Laviniei cu Ștefan Banica, sa implineasca…

- Pandemia de COVID-19 a creat panica in randul tuturor oamenilor. Deși vedetele de la noi au fost nevoite sa-și opreasca activitațile profesionale, acestea incearca sa-și ocupe timpul intr-un mod productiv. Iata ce schimbari au loc in viața Laviniei Pirva in aceasta perioada!

- Guvernul a finalizat procedurile de adoptare si implementare a masurilor economice de sprijin pentru companiile si angajatii afectati de criza COVID, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, potrivit Agerpres. „Prin aprobarea in sedinta de Guvern a normelor de aplicare in ceea ce priveste…