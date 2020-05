Stiri pe aceeasi tema

- #PillowChallenge. Ce vedete s-au pozat acoperite doar de perna in casa! Trend-urile pe social media sunt intr-o continua schimbare. Izolarea la domiciliu, spre exemplu, a venit ”la pachet” cu o noua provocare pe Instagram. Poarta denumirea de #PillowChallenge si a devenit rapid virala. Asa se face ca…

- Actorul american Stanley Tucci (59 ani) a postat un clip video in care pregateste un cocktail cu alcool pentru sotia lui. Vedeta de la Hollywood a adunat intr-o zi peste 400 de mii de aprecieri pe Instagram si mii de comentarii. Actorul si-a denumit cocktailul „quarantucci”.Izolat la domiciliu…

- In urma cu trei ani, Cristina Șișcanu a devenit mamica pentru prima data. Dupa ce a nascut, vedeta a pus accent deosbit pe felul in care arata, iar acum se mandrește cu o silueta de invidiat.

- Pompierii militari, lucratori Servicului Voluntar pentru Situații de Urgența de la Crucea, salvamontiști și cetațeni ai comunei, au intervenit vineri, 3 aprilie nu mai puțin de cinci ore pentru stingerea unui incendiu incendiu de vegetație uscata care a pus in pericol fondul forestier. Potrivit purtatorului…

- Andreea Marin indeamna femeile sa se puna pe primul plan, indiferent de problemele cu care se confrunta. Vedeta recunoaște ca nu i-a fost bine in perioada in care a renunțat la anumite tabieturi. Andreea Marin este atenta nu doar la comportament, ci și la modul in care arata, fiind conștienta ca este…

- Adele a reușit sa scape de peste 40 de kilograme. Artista care s-a despartit de sotul Simon Konecki trece printr-o schimbare majora din punct de vedere fizic. Nu mai seamana deloc cu Adele pe care o stiam de ani de zile. Cantareața distinsa cu 8 premii Grammy a tinut o dieta drastica si a facut... Read…

- Gabriela Cristea este cea mai noua vedeta care s-a pus pe slabit si a reusit, intr-un timp destul de scurt, sa dea jos peste 20 de kilograme. Prezentatoarea de televiziune a avut multa vreme probleme cu greutatea, mai ales in ultimii ani cand s-a casatorit cu cantaretul Tavi Clonda si au facut doi copii,…