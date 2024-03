SCHIMBARE Rapid pregătește o schimbare surprinzătoare

Victor Angelescu, acționarul lui Rapid, a anunțat că giuleștenii îl vor oferta pe Louis Munteanu , jucătorul care evoluează pentru Farul Constanța.