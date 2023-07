FOTO: Gicu și Sorina Grozav, nunta anului in sportul romanesc! Ziua cea mare pentru atacantul albaiulian! Pentru Gheorghe Grozav, atacantul albaiulian, 8 iulie 2023 a fost cea mai importanta zi din viața. Fotbalistul Petrolului a avut in sambata seara petrecerea de nunta, aleasa inimii sale fiind Sorina Grozav (fosta Tirca). Nașii celor doi au fost Ionuț, fratele mai mare al lui Gicu, și Cosmina Grozav. Cei doi s-au casatori civil in […]