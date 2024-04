O nouă nuntă în această vară în showbizul românesc. Se vor căsători religios Bat clopote de nunta in showbizul romanesc. Doua celebritați iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu chiar vara aceasta și au ales o data speciala in care sa celebreze asta. Ce semnifica pentru ei și unde va avea loc marele eveniment al anului. Nunta mare in lumea mondena Anul acesta este anul nunților, dupa […] The post O noua nunta in aceasta vara in showbizul romanesc. Se vor casatori religios appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

