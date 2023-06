Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Casele a doua persoane banuite de trafic de țigari, din Botoșani, rascolite de polițiști Luni, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Botoșani, au pus in executare 2 mandate de percheziție…

- Finala Cupei Romaniei de duminica, 4 iunie, va incheia sezonul de minifotbal Campionatul de minifotbal pentru amatori Vrancea și-a desemnat in weekend-ul trecut, la baza sportiva ONE ARENA, campioana sezonului 2022-2023. Viitorul GRAFIT DECOR Campineanca si-a trecut in palmares al doilea titlul consecutiv…

- Nr. 540 din 24 mai 2023 CAMPANIA "ALCOOLUL NU TE FACE MARE" CONTINUA CU ACTIVITATI LA FINALA CUPEI ROMANIEI DE LA SIBIU Federatia Romana de Fotbal si Politia Romana, in parteneriat cu Asociatia Berarii Romaniei, continua campania "Alcoolul nu te face mare", la Finala Cupei Romaniei, care are loc pe…

- Sora lui Valerian, ciclistul lovit mortal, de un șofer, la Stauceni, suporta cu greu tragedia, iar acum toata familia este pe tratament medicamentos. Despe aceasta a relatat mama copiilor, in cadrul emisiunii Puls , de la OrizontTV, scrie SHOK.md .

- Momentul tragicului accident produs la sfarșitul lunii februarie la Stauceni, in care au fost loviți puternic campionul și vicecampionul țarii la ciclism, a fost surprins de o camera de bord a unui automobil din preajma. Potrivit imaginilor video publicate pe rețele, șoferul a intrat cu viteza in cei…

- Pentru sezonul 2023-2024, Departamentul Competitii va supune spre aprobare urmatoarele date de start ale competitiilor de seniori si juniori. Astfel: – LIGA 2 este programata sa inceapa pe 05.08.2023, restul intrecerilor fiind ”planificate” astfel: LIGA 3: 26.08.2023 LIGA DE TINERET: 12.08.2023 LIGA…

- Un șofer beat, din Botoșani, a vrut sa forțeze filtrul rutier, la Stauceni. Polițiștii l-au incatușat In cursul zilei de ieri, 5 aprilie 2023, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani, in timp ce monitorizau traficul pe DN 29 D, la intrarea in localitatea Victoria, inspre Silișcani,…