- Oțelul Galați - „U” Cluj, cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei disputata in manșa unica, va avea loc astazi, de la ora 20:30, și va fi redata liveTEXT de GSP.ro și in direct de catre Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Invingatoarea din aceasta seara se va duela in finala Cupei Romaniei cu revelația…

- Raul Rusescu e surprins neplacut de faptul ca Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul Galați, nu se afla pe lista echipelor tari ale campionatului care recent au ramas fara tehnicieni, precum CFR Cluj și Universitatea Craiova. Fostul atacant de la FCSB are și o explicație pentru care Dorinel…

- Hermannstadt i-a lasat o impresie deloc buna lui Helmut Duckadam (65 de ani) cu prestația contra lui U Cluj in sferturile Cupei Romaniei Betano. Sibienii au fost rapuși de un gol inscris in minutul 90+3. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat infrangerea cu U Cluj, scor 0-1, in urma careia sibienii au fost eliminați din Cupa Romaniei Betano. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați (joi, ora 19:30).Primele doua echipe…

- CFR Cluj a fost surclasata cu scorul de 4-0 (1-0) de formatia de liga secunda Corvinul Hunedoara, care s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, marti seara, pe teren propriu.Echipa antrenata de Adrian Mutu a ramas in zece jucatori inca din minutul 11, cand mijlocasul grec Panagiotis Tachtsidis…

- U Cluj și FC Hermannstadt se infrunta astazi, de la ora 21:00, in sferturile de finala din Cupa Romaniei Betano. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre sferturile de finala din Cupa RomanieiCaștigatoarea acestui sfert de finala…

- FRF a anuntat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Astfel, disputele vor avea loc in perioada 2-4 aprilie. Invingatoarele vor juca apoi in semifinale pe 17 aprilie 2024. Programul jocurilor din sferturi este urmatorul: marți, 2 aprilie – ora 19.30: Corvinul Hunedoara – CFR Cluj; miercuri,…