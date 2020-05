Stiri pe aceeasi tema

- Ca orice alta mama, Viorica de la Clejani iși apara vehement fiica și neaga acuzațiile ce i-au fost aduse acesteia. Deși inițial Viorica a avut o reacție ciudata, dar de ințeles avand in vedere accidentul provocat de fiica ei, cantareața a revenit la ganduri mai bune și a transmis un mesaj pozitiv fanilor,…

- Kristen Bell a dezvaluit ca fiica sa, Delta, in varsta de 5 ani și jumatate, inca poarta scutece. „Fiica mea cea mare, la 21 de luni, a inceput sa foloseasca toaleta și niciodata nu a mai purtat scutec dupa aceea”, a povestit actrița in varsta de 39 de ani despre fiica sa Lincoln, care are 7 ani. „Stateam…

- Cristina Pirv, cea mai valoroasa jucatoare romanca a tuturor timpurilor, le pregatește fanilor care o urmaresc pe rețelele de socializare, sportivi sau nu, doua surprize. Este vorba despre un dialog... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anna Kournikova si Enrique Iglesias au publicat pe reteaua de socializare Instagram noi fotografii cu fetita lor Mary (Masha) Iglesias, cel de-al treilea copil al cuplului, care s-a nascut pe 30 ianuarie, relateaza marti EFE. Enrique Iglesias a fost primul care a prezentat-o pe contul…

- Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 kilometri, distanta unui maraton, pe balconul apartamentului sau din Dubai, relateaza AFP, conform News.ro. Collin Allin, în vârsta de 41 de ani, si sotia sa Hilda au alergat sâmbata, parcurgând de 2.100 de ori dus-întors…

- Roger Federer (38 de ani, 4 ATP), unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, a vorbit prin intermediul contului sau de Instagram despre pandemia de coronavirus și a facut mai multe recomandari. Serena Williams clacheaza in fața stresului produs de coronavirus: „Fiica mea a tușit și m-am uitat urat…