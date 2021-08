(FOTO) Familie rătăcită în pădure, recuperată de jandarmi și polițiști. Unde s-a întâmplat Ieri, in jurul orei 18.00, prin SNUAU 112, un brailean a sesizat faptul ca a plecat impreuna cu soția și cei doi copii intr-o drumeție in zona impadurita de langa Manastirea Ciolanu, Schitul Cetațuia, iar dupa ce au mers cateva ore, au ajuns intr-un punct de unde nu au mai reușit sa se orienteze pentru a se intoarce, totodata fiind și epuizați fizic. Dupa reperele transmise de apelant, au fost direcționate catre zona indicata 3 echipaje de Jandarmerie, atat din cadrul IJJ Buzau cat și al Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești, impreuna cu polițiști din cadrul IPJ Buzau.Cei patru au fost gasiți intr-o… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

