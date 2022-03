Stiri pe aceeasi tema

- Momente emotionante la Catedrala Mitropolitana din Iasi, astazi, 13 martie, in Duminica Ortodoxiei. In Sala Eclesia din muzeul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, a fost savarsita slujba Sfintei Liturghii in limba slavona, in prezenta a numerosi refugiati ucraineni. Randuiala liturgica a fost savarsita…

- Prima Sfanta Liturghie din noul an, la Catedrala Patriarhala, a fost oficiata de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, sambata, pe 1 ianuarie. Alaturi de Parintele Patriarh s-au aflat și Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopvicar patriarhal, și Preasfințitul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sarbatorit Craciunul la Biserica „Imaginea Nefacuta de mina omeneasca”, care se afla pe teritoriul reședinței sale de linga Moscova, in Novo-Ogarevo. Șeful statului rus a venit la slujba festiva in costum, dar fara cravata. A pus luminari in fața icoanei Nașterii…

- Patriarhul Daniel a afirmat joi ca sarbatoarea Botezului Domnului este „un prilej sa ne aducem aminte și de botezul poporului roman”. Preafericirea Sa a menționat: „Ne-am nascut in istorie ca popor nou, pe cand ne creștinam”. In predica sa, Patriarhul a subliniat ca, prin botez, creștinul…

- Un preot paroh dintr-un oraș din provincia Pavia din Italia a criticat vaccinurile anti-COVID și masurile luate de guvern, în slujba sa de final de an, ceea ce i-a determinat pe mulți enoriași sa plece din biserica, scrie La Stampa. S-a întâmplat în Casorate Primo, un oraș…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat miercuri, 22 decembrie 2021, o slujba de pomenire pentru martirii cazuți in decembrie 1989. In cuvantul rostit dupa slujba, ierarhul a facut o paralela intre evenimentele prin care trecea poporul…

- Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul a oficiat marti la Cimitirul Eroii Revoluției din Bucuresti o slujba de pomenire pentru eroii din decembrie 1989. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor a semnalat, in cuvantul rostit la evenimentul comemorativ, cea mai inalta forma de cinstire…