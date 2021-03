Stiri pe aceeasi tema

- Elina Svitolina (principala favorita a competiției de categorie WTA 1000) a parasit turneul de la Dubai în turul al doilea, jucatoarea din Ucraina fiind învinsa de o adversara în vârsta de 35 de ani.Svetlana Kuznetsova (41 WTA) traiește o a doua tinerețe în tenisul…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a luat decizia sa nu mearga nici la Dubai, turneu programat sa inceapa saptamana viitoare și pe care l-a caștigat in 2020. Motivul este o accidentare la spate. Urmatorul turneu la care Simona Halep poate lua startul este cel de la Miami, programat intre 22 martie și 4…

- Chiar daca a spus pas competitiei din Qatar, in perioada urmatoare numarul 3 WTA va lua parte la cele mai importante turnee de tenis din circuit.Halep va reveni pe terenul de tenis pe data de 7 martie, la turneul de la Dubai, pe care l-a mai castigat anul trecut, dupa ce a trecut in finala de Rybakina.Conform…

- Triumful japonezei de la „Antipozi“ nu i-a picat deloc bine Simonei Halep, care se vede, astfel, devansata in clasamentul WTA. Simona a ramas cu 7.255 de puncte dupa ce s-a oprit in sferturi la Australian Open, in timp ce Naomi Osaka a acumulat 7.835 de puncte. Romanca ocupa de mai bine de un an locul…

- Și-au facut împreuna chiar și o pagina de Instagram, iar iubirea lor era aproape zilnic împartașita pe rețelele sociale. Gael Monfils și Elina Svitolina nu mai formeaza un cuplu, conform anunțului facut de jucatorul francez pe Instagram.Conform unui anunț al lui Gael, cei doi vor…

- ​Irina Begu are parte de un duel de gala, vineri, în sferturile turneului "Gippsland Trophy" de la Melbourne. Aflata pe locul 79 WTA, Irina se va confrunta cu japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA și a doua favorita a competiției. Meciul va începe în jurul orei 9:45, va fi transmis…

- Elina Svitolina (5 WTA) a dezvaluit ca organizatorii de la Australian Open i-au informat pe ea și pe Gael Monfils ca nu se vor putea vedea in cele 14 zile de izolare, chiar daca au o relație. Australian Open va incepe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joaca de obicei;Campionii en-titre la…

- Circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) si-a oficializat calendarul competitional pana la turneul de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie), confirmand in special desfasurarea turneelor WTA 1000 la Dubai, Miami, Madrid si Roma, scrie AFP. Intrucat sezonul in WTA incepe in Abu Dhabi miercuri si doar…