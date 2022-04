FOTO. Două bombe de aviaţie, descoperite pe şantierul Centurii Sud Timișoara Doua bombe de aviatie, fiecare cantarind 50 de kilograme, au fost descoperite pe santierul Centurii Sud Timișoara. Pompierii au intervenit, preluand cele doua elemente de munitie pe care urmeaza sa fie distruse. ISU Timiș a anunțat, duminica, ca cele 2 bombe de aviatie, fiecare cantarind 50 de kg, au fost gasite la intrarea in localitatea Mosnita […] The post FOTO. Doua bombe de aviatie, descoperite pe santierul Centurii Sud Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

