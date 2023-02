Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe drumul cel bun in a deveni prima tara care va avea cea mai noua, sigura si curata tehnologie nucleara – SMR, arata Guvernul, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu reprezentantii companiei americane Fluor Corporation, actionar al tehnologiei reactoarelor modulare de…

- „Au fost consolidate in ultima perioada. Asta inseamna ca ne intareste faptul ca ele vor ramane in picioare la un cutremur. Dar problema spitalelor e alta, nu e numai prabusirea.Cand se intampla un cutremur, spitalul ca sa fie functional trebuie sa fie pregatit, trebuie sa aiba toate echipamentele fixate,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a declarat ca a fost aleasa Posta Romana pentru a face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, deoarece aceasta are structuri in mediul rural. Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii,…

- O comuna din Iasi va fi parte a unui proiect extrem de important, in care este implicat si cel mai bogat om din Ucraina. Este vorba despre un parc eolian care se va intinde pe o suprafata de 23 de hectare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O comuna din Iasi va fi parte a unui proiect extrem de important, in care este implicat si cel mai bogat om din Ucraina. Este vorba despre un parc eolian care se va intinde pe o suprafata de 23 de hectare.

- * Peste 50 – indepartati sub escorta Aproximativ 290 de cetateni straini au fost depistati, in luna decembrie, in situatii ilegale in Romania, peste 50 dintre acestia fiind indepartati sub escorta, a informat Inspectoratul General pentru Imigrari. Conform unui comunicat al IGI transmis AGERPRES, in…

- Dupa aproape un an de la primele atacuri lansate de armata Moscovei in Ucraina, tensiunile sunt uriașe intre marile puteri ale lumii. Pacea este o realitate indepartata, aproape imposibila in viitorul apropiat, insa un alt scenariu pare sa devina din ce in ce mai probabil. Aceasta este țara de langa…

- Fiind el insusi un nimeni ajuns la putere datorita ocupatiei Romaniei de catre nazistii rosii, Nicolae Ceausescu avea o singura spaima: ca, asemenea predecesorului sau, va fi eliminat de la putere de rusi. „Bai, am vazut eu, cu ochii mei, masinile Lada, cu patru oameni inauntru, care mergeau in coloana…