Consiliul Județean (CJ) Ilfov va reface locuințele distruse de un puternic incendiu produs in Buftea, in urma caruia 44 de persoane, intre care 17 copii, au ramas pe drumuri. Pana cand casele le vor fi refacute, CJ Ilfov a pus la dispoziția familiilor afectate locuințe modulare, iar autoritațile locale ii ajuta pe oameni cu alimente […]