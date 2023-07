Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat ca reforma justiției are rezultate modeste, chiar daca voința politica și susținerea populara de a schimba lucrurile in acest domeniu sunt mai puternice ca niciodata. De asemenea, șefa statului a menționat ca exista o rezistența mare din partea…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, un proiect de lege privind ordinul de protectie, prin care se propune introducerea unui instrument juridic care sa fie aplicat pentru toate formele de violenta, similar celui aplicat pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. „Ratiunea introducerii reglementarii…

- Republica Moldova are nevoie de susținere și de investiții pentru a dezvolta o economie puternica și pentru a construi o țara europeana. Mesajul a fost transmis de catre Președintele Parlamentului, Igor Grosu, Comisarului european pentru economie, Paolo Gentiloni, care se afla intr-o vizita oficiala…

- Guvernul a venit cu o noua propunere cu care vrea sa puna capat protestului profesorilor, care a intrat in cea de-a doua saptamana. Este vorba despre doua sume, de 2.000 de lei fiecare, pe care le vor primi in tranșe diferite, in lunile iunie și octombrie. Practic, Executivul a adaugat 1.500 de lei…

- "Republica Moldova nu este singura si are sustinerea Europei", le-a transmis cancelarul german Olaf Scholz autoritatilor de la Chisinau, intr-un mesaj in care si-a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Radio Chisinau…

- Guvernul va aproba, in ședința de astazi, un proiect de lege privind inființarea unei noi instituții de invațamant superior – Universitatea Naționala de Știința și Tehnologie Politehnica București. Proiectul de lege prevede inființarea Universitații Naționale de Știința și Tehnologie Politehnica București,…

- Republica Moldova intenționeaza sa-și deschida Ambasada in India și Egipt. Un proiect de hotarare in acest sens a fost elaborat de Ministerul de Externe de la Chișinau și propus spre consultari publice, conform deschide.md.Potrivit reprezentanților MAEIE, decizia de a deschide alte doua misiuni diplomatice…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care modifica ordonanta de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Initiativa legislativa stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de 10…