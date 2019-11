Stiri pe aceeasi tema

- Scene cutremuratoare la priveghiul tinerei de 19 ani din Braila care a murit la o luna dupa ce a nascut. Apropiatii sunt in stare de soc si nu pot accepta faptul ca nu o vor mai vedea niciodata pe Ana Maria.

- Durere de nedescris in familia Anei Maria, fata de 19 ani din Braila care a murit la o luna dupa ce a nascut din cauza septicemiei. Parinții fetei sunt devastați. Astazi, tanara mama va fi condusa pe ultimul drum.

- Ana Maria, o proaspata mamica in varsta de 19 ani din Braila, a murit dupa o luna de cand a devenit mama pentru prima data. Astazi s-a afla și cauza morții, iar familia fetei este in stare de șoc.

- Mihai Constantinescu este plans de o țara intreaga. Dupa ce zilele trecute Tamara Buciuceanu a lasat romanii in lacrimi, acum decesul lui Constantinescu ofera alte clipe grele. Familia atistului era pregatita de cele mai rele vești, dat fiind faptul ca se afla internat in spital deja de luni bune. Ce…

- Tata, mama, fiu și iubita, toți patru au murit pe loc in accidentul din Balțați, județul Iași, dupa o manevra imprudenta. Victor Danilcenco era la volan și a fost cel care și-a condus familia catre moarte. Martorii spun ca pompierii i-au gasit imbrațișați printre fiarele contorsionate pe cei doi ocupanți…

- Primele imagini surprinse la locul unde a fost gasita Mihaela Adriana, fetita in varsta de 11 ani care a fost ucisa in Dambovita, dupa ce a disparut, vineri, de la Gura Șuții, sunt tulburatoare. In acestea apar și membri ai familiei copilei, sfașiați de durere.

- Pana in prezent anchetatorii nu au reușit sa gaseasca telefonul Luizei, deși au cautat in zona indicata de Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal. Potrivit Romania TV, pe telefonul familiei s-a primit un mesaj de rețea in care se anunța ca numarul de telefon al Luizei este din nou disponibil.…

- Vestea ca Anamaria Pop, artista de muzica populara, a murit duminica dupa-amiaza intr-un teribil accident auto, i-a șocat opoe toți cei care au cunoscut-o. Familia și prietenii au ramas șocați la auzul veștii ca Anamaria Pop s-a stins.