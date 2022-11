Stiri pe aceeasi tema

- Organizația neguvernamentala rusa Memorial, care a primit premiul Nobel pentru pace, vineri, a ramas fara sedii fizice dupa ce un tribunal de la Moscova a dispus ca birourile acesteia vor fi confiscate și „transformate in bunuri publice”.

- Cercetatorii Alain Aspect, John F. Clauser si Anton Zeilinger au fost recompensati, marti, cu premiul Nobel pentru fizica pe anul 2022 pentru "experimente revolutionare" in domeniul mecanicii cuantice și „pentru experimente cu fotoni corelați / incalciți, stabilirea

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a caștigat premiul European Innovative Teaching Award (EITA) acordat de Comisia Europeana pentru proiectul „Spații inovatoare de invațare pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 și 10/11 ani (TELESPA)”. Prin premiul European Innovative Teaching Award…

- Competitia de minifotbal Memorialul „Gheorghe Stancu”, concurs care isi propune ca prin activitatile preventive, in special in randul tinerilor din municipiul Buzau, sa fie adus si un omagiu celui ce a fost politistul Gheorghe Stancu, s-a desfașurat astazi, incepand cu ora 09.00, in organizarea Inspectoratului…

- Zilele trecute a avut loc, pe circuitul din Navak, Serbia, o noua dubla etapa a Campionatului Național de Viteza al Romaniei 2022. Competiția a contat și pentru Campionatul European BMU, iar piloții Pascota Racing Team, Patrick și Ionel, au devenit campioni naționali la clasele la care participa, chiar…

- In aceasta seara a fost difuzata ultima ediție din acest sezon „Splash! Vedete la apa”. Mellina, Eric de Oliveira, Luis Gabriel, Zanni, Edi Stancu și Irisha s-au intrecut in sarituri pentru trofeul Splash! Vedete la apa, sezonul 6, și implicit, și pentru suma de 10.000 de lei.

- Un scoțian care a caștigat 3 milioane de lire sterline la loteria EuroMillions a refuzat sa imparta caștigul cu cei doi fii ai sai, care s-au razbunat pe el distrugandu-i mașina noua cu ciocanele, scrie Ilmessaggero.it. Alex Robertson, un șofer de autobuz din Glasgow, Scoția, a caștigat la loterie…

- Jucatoarea de tenis Giulia Pienariu din Sebeș a caștigat Trofeul Ardealului, la competiția din Targu Mureș Tanara jucatoare de tenis din Sebeș, Giulia Pienariu a caștigat Trofeul Ardealului care a avut loc la Targu Mureș. Antrenata de Ștefan Rahovean și Radu, legitimata la Club Dura din Sebeș, Giulia,…