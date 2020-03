Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in izolare, impreuna cu familia ei, Oana Roman se confrunta cu noi probleme. Vedeta a anunțat ca a ramas fara curent, gaze și apa, intr-o perioada total nepotrivita. De cateva ore, Romania a intrat in carantina totala, din cauza epidemiei de coronavirus.„Dupa ce ca suntem inchiși in casa, iar…

- Romania se confrunta cu o adevarata isterie a populatiei, speriata de posibilitatea aparitiei coronavirusului, iar stocul de masti medicinale este epuizat in toate farmaciile, ba chiar unele spitale au luat decizia sa interzica accesul apartinatorilor, pentru ca acestia plecau cu cutii intregi de…

- Internetul este plin de oameni care au reusit sa devina celebri dupa o singura fotografie sau un filmulet de cateva zeci de secunde! Este si cazul unei tinere din Marea Britanie, a carei meserie era cat se poate de banala: vanzatoare de burgeri.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu afirma, marti, ca mii de litri de sange contaminat si alte deseuri infectioase de la sute de unitati sanitare din Romania sunt aruncate zilnic in sistemul de canalizare. Deputatul publica fotografii de la Spitalul Universitar Bucuresti si sustine ca pericolul este…