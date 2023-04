FOTO. Alertă în Buzău. O femeie și cele două fiice ale sale au dispărut într-o pădure Politistii buzoieni sunt in alerta dupa ce o femeie a fost data disparuta, alaturi de cele doua fiice ale sale, in varsta de 11, respectiv 5 ani, intr-o zona impadurita din localitatea Naeni. „La data de 28 aprilie, in jurul orei 19,20, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au fost sesizati cu privire […] The post FOTO. Alerta in Buzau. O femeie și cele doua fiice ale sale au disparut intr-o padure appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

