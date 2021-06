FOTO Accident mortal pe Transalpina. Salvatorii au adus elicopterul Un motociclist a murit, sambata, intr-un accident produs pe DN 67C – Transalpina, in localitatea Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat, de 68 […] The post FOTO Accident mortal pe Transalpina. Salvatorii au adus elicopterul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

