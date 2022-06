FOTO. Accident grav la Sinești. Trei persoane au murit, iar șase au fost rănite. Planul Roșu, activat Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri medicale la fața locului. La fața locului […] The post FOTO. Accident grav la Sinești. Trei persoane au murit, iar șase au fost ranite. Planul Roșu, activat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

