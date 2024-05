Stiri pe aceeasi tema

- PNL a intrat in lupta pentru alegerile locale din 9 iunie, la Primaria Tritenii de Jos, cu Flaviu Chișu, actualul viceprimar al comunei. Liberalii sunt convinși ca vor caștiga Primaria, bazandu-se pe un om activ in comunitate, care are tot sprijinul președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe,…

- Clujul e intarziat in dezvoltare. Cu 15 pana la 20 de ani“Un Cluj sanatos economic inseamna ca toți locuitorii lui au, datorita locului de munca sau afacerii proprii, o viața tihnita: o locuința, un salariu decent, economii. Apoi, mai inseamna ca au parte de servicii publice de calitate, de la infrastructura,…

- Candidatul PSD pentru Primaria Suceava, Vasile Rimbu, propune un plan ambițios de dezvoltare a municipiului reședința de județ in zona raului Suceava, dar și prin valorificarea la maximum a potențialului economic din zona metropolitana a orașului. „Un argument esențial al candidaturii mele ...

- Din batalia pe candidați din Alianța Dreapta Unita, din care fac parte PMP, USR și Forța Dreptei, pare sa aiba de caștigat tocmai REPER-ul. Ioan Platon, consilier local și candidat la comuna Josenii Bargaului inițial din partea Alianței Dreapta Unita s-a alaturat celor de la REPER, dupa ce spune ca…

- "Am fost acuzat de lucruri nefondate, pe care le am facut la 20 de ani. M au acuzat de trafic de droguri, chiar si de prostitutie. Eu in acea perioada lucram la Arabesque, pe 1.300 de lei". Gabriel Ciobanu, candidatul USR din cadrul Aliantei pentru Agigea APA la Primaria Comunei Agigea, a povestit,…

- Primarul comunei Iara, Ioan Dorin Popa, a prezentat o inregistrare video in care anunța finalizarea lucrarilor de reabilitare și dotare a Caminului Cultural din comuna. ”Am placerea sa va anunț finalizarea unei noi investitii: „Reabilitare și dotare Camin Cultural in comuna Iara, județul Cluj”- valoare…

- Omul de afaceri Cosmin Balan este candidatul PNL Neamt pentru functia de primar al comunei Alexandru cel Bun. In varsta de 42 ani si tata a 4 copii, Cosmin Balan s-a nascut, a crescut si si-a dezvoltat intreaga cariera in comuna Alexandru cel Bun. Acum vrea sa intoarca experienta acumulata comunitatii…

- PSD Olt a anunțat joi, 7 martie 2024, ca a stabilit candidatul pentru Primaria Deveselu, iar acesta este fiul fostului primar Ion Aliman. Marius Aliman a candidat in 2021, dupa decesul tatalui sau, din partea PNL, iar contracandidat de la PSD i-a fost unchiul sau care a și caștigat primaria.