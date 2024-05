Stiri pe aceeasi tema

- Romania are trei sportive in TOP 100 WTA, Sorana Cirstea fiind in continuare jucatoarea din țara noastra cu cel mai bun clasament. Simona Halep a abandonat la singurul meci jucat la Trofeul Clarins de la Paris, dar cu toate acestea a inregistrat un salt de 10 locuri in clasament.

- Simona Halep a anunțat, joi, intr-un mesaj postat pe X, ca nu a putut continua la Paris din cauza durerilor la genunchi, dar va continua sa munceasca si sa creada in drumul sau. Sportiva de 32 de ani a abandonat miercuri, 15 mai, in primul tur de la Trophee Clarins, contra lui McCartney Kessler, relateaza…

- Simona Halep - McCartney Kessler, meci contand pentru primul tur al turneului WTA 125 de la Paris (Franta), este programat, marti, 14 mai, nu inainte de ora 15:15, pe terenul central al complexului Lagardere din Bois de Boulogne, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Floretista Malina Calugareanu (27 de ani) este singura scrimera care va reprezenta Romania la JO de la Paris. Aflata la a doua sa participare olimpica, Malina a caștigat sambata turneul de calificare de la Differdange (Luxemburg). Revenita din Luxemburg, Malina spune ca de-abia acum incepe sa traiasca…

- Ediția de astazi a emisiunii Vacanța de vedeta a inceput cu un invitat de excepție! Amalia Nastase a vizitat locuri spectaculoase din Paris, iar acum a venit cu sfaturi utile pentru turiștii care iși doresc sa ajunga acolo. Iata ce locuri nu trebuie sa ratezi și de ce buget ai nevoie!

- Tenismenul Radu Albot a urcat 23 de poziții in clasamentul ATP dupa ce a disputat finala turneului Challenger de la Girona. El ocupa locul 132 și se afla in continuare in cursa pentru o calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. {{739399}}Tenismenul Radu Albot a urcat 23 de poziții in clasamentul…