- O grupare specializata in trafic international de substante dopante a fost destructurata de politisti si procurorii DIICOT care au facut 34 de perchezitii in Bucurseti si in judetele Cluj, Arges, Ilfov. Materia prima era adusa din China si India si era prelucrata intr-o fabrica ilegala din Arges. Peste…

- Șase drone au intrat in șase luni pe teritoriul romanesc, ultima fiind una marina, intacta și gasita in Marea Neagra, la 20 de mile marine est de Tuzla (Constanța), ceea ce a creat o alerta generala in randul Serviciilor Secrete.

- 23 de mandate de arestare au fost emise joi, 4 aprilie, in Italia. Potrivit poliției financiare italiene, in ancheta sunt implicate mai multe țari europene, printre care Austria, Slovacia și Romania. The post 23 MANDATE DE ARESTARE Frauda cu fonduri UE in mai multe țari, inclusiv Romania first appeared…

- Statul roman, prin Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Ministerul Afacerilor Interne a intreprins masuri de monitorizare continue, pentru a oferi sprijin populației civile afectate de razboiul dintre Israel și Fașia Gaza.

- ”Pentru toate acele declaratii (seful statului s-a adresat PSD cu ”Jo napot kivanok, PSD!”, in 2020 - n.r.) si stiti foarte bine ca am iesit de zeci de ori si i-am transmis presedintelul Romaniei ca eu imi doresc un presedinte si al meu, cu toate ca nu l-am votat. Asa e corect. Asta inseamna o Romanie…

- Nr. 60 din 04 martie 2024 BULETIN DE PRESA Mandat de arestare european pus in aplicare de politisti La data de 02 martie a.c., politistii au fost sesizati de colegii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului International "George Enescu" Bacau despre faptul ca au depistat la Terminalul…

- DIICOT a avut in lucru, anul trecut, peste 26.000 de dosare avand ca obiect traficul de droguri, dintre care a solutionat peste 8.800, potrivit Agerpres. Conform raportului de activitate al DIICOT pe anul 2023, din totalul dosarelor de solutionat (36.130), ponderea cea mai insemnata au avut-o dosarele…

