- FOTO: La Alba Iulia a inceput demolarea a inca 23 de garaje. In locul acestora Primaria va amenaja locuri de parcare rezidențiale La Alba Iulia a inceput acțiunea de demolare pentru inca 23 de garaje. Potrivit viceprimarului Emil Popescu, garajele se afla in cartierul Cetate, in zonele Albina (spate…

- Ieri, 13 octombrie 2023, intre orele 17:30 – 22:00, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza municipiilor Alba Iulia și Sebeș, care a avut ca și principal obiectiv, creșterea siguranței participanților la traficul rutier.…

- Majoritatea polițiștilor locali din Alba Iulia acționeaza, zilnic, pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal in cele mai aglomerate zone din municipiu. Sunt vizate, prioritar, unitațile școlare, atat la inceperea cat și la finalizarea cursurilor. De asemenea, angajații Poliției Locale sunt prezenți…

- Doua persoane aflate in situatii ilegale au fost depistate ieri de politistii de imigrari din Alba, in urma controalelor efectuate. In ambele cazuri au fost emise decizii de returnare. La data de 05 octombrie a.c., politistii de imigrari din Alba au efectuat actiuni de control pe raza municipiului…

- 45 de elevi din clasele a XII-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia vor dona sange in cadrul unei noi campanii, care a demarat luni, 2 octombrie 2023. Acțiunea umanitara se va desfașura pana joi, 5 octombrie, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, ca urmare a numeroaselor…

- In cursul acestei saptamani, echipaje ale Poliției Locale, alaturi de reprezentanții IPJ, au identificat mai multe persoane care practicau cerșetoria in zona unor biserici, centre comerciale și bulevarde din Alba Iulia. Ca de fiecare data, au fost aplicate sancțiunile prevazute de lege iar persoanelor…

- Imaginile au fost surprinse de o camera de luat vederi, aflata in proprietatea Primariei, in zona strazii Gheorghe Șincai. Ca sa scape de mai multe deșeuri provenite din construcții, oamenii din imagine au apelat la un buldoexcavator. Au sapat groapa, au aruncat gunoaiele in ea, dupa care au avut intenția…

- Biroul Disciplina in Construcții, din cadrul Poliției Locale, a aplicat doua amenzi, de cate 5.000 de lei fiecare, unei firme care a efectuat lucrari pe strazile Vasile Goldiș, Arnsberg și Cloșca. Asta, fara ca, ulterior, sa readuca perimetrele unde a intervenit la stadiul inițial, lucru prevazut in…