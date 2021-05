Stiri pe aceeasi tema

- ”Survivor ”Romania” naște discuții aprinse și in afara competiției. O astfel de discuție aprinsa a avut loc dupa ce Simona Hapicu l-ar fi atacat pe Culița Sterp. Cea care a reacționat dur la adresa concurentei este iubita acestuia, Daniela. Tanara viitoare mamica nu a mai sportat acuzațiile Simonei…

- Romania a terminat neinvinsa faza grupelor la Campionatul European de tineret din Ungaria, insa a pierdut calificara in sferturile de finala din cauza golaverajului. Doua remize cu Olanda și Germania, formațiile care vor merge mai departe, dar și un succes cu Ungaria, acestea au fost rezultatele elevilor…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, susține ca Florinel Coman (22) va lipsi doua luni dupa ce s-a accidentat in tricoul echipei naționale. Titular in Romania - Macedonia de Nord 3-2, Florinel Coman a fost schimbat dupa doar 11 minute, acuzand probleme musculare; FRF a anunțat ca „tricolorul”…

- Cele doua partide dintre echipele Under 18 ale Romaniei si Ungariei s au jucat in tara vecina. Echipa nationala de fotbal Under 18 a Romaniei formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003 s a confruntat in doua jocuri de verificare cu selectionata similara a Ungariei. Ambele confruntari au avut…

- Fantastic record stabilit FCSB: are nu mai puțin de 18 jucatori selecționați la echipele naționale, seniori, U21, U18 și U16. Mai mult chiar și decat Viitorul și de doua ori și jumatate peste Universitatea Craiova, un alt club care investește sume importante in Academie. ...

- Gica Popescu a reactionat dur la afirmatia interpretabila facuta de Florin Raducioiu in legatura cu non combatul tricolorilor de la ultimul meci jucat de Romania la turneul final al CE din urma cu 25 de ani.

- Gigi Becali (63) i-a ironizat pe dinamoviști dupa ce Magaye Gueye (30) a fost prins dopat cu cocaina in urma controlului efectuat la „Derby de Romania” din optimile Cupei Romaniei, caștigat de trupa din Ștefan cel Mare cu 1-0. Fanii din programul DDB au cerut public un control antidoping la partida…

- REPORTAJ GSP. Abia a implinit 18 ani, insa lumina reflectoarelor e pe Octavian Popescu. Tanarul de pe urma caruia Gigi Becali spera sa obțina o suma uriașa de transfer e din Nucet, sat dambovițean aflat la 60 de kilometri de Bucuresti. Gazeta a vizitat locul de unde vine unul dintre cei mai talentați…