Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat duelul dintre „feroviari” și Dinamo, care va avea loc vineri, 23 februarie, de la 20:00, in etapa #27 din Superliga. Tehnicianul clujenilor iși pune-n garda jucatorii inainte de meciul cu „cainii” lui Zeljko Kopic. ...

- Elias Charalambous a vorbit despre evoluția jucatorilor de la FCSB in meciul cu U Cluj, 0-0. Antrenorul cipriot și-a felicitat jucatorii pentru ca nu au luat gol, dar spune ca echipa a suferit pe faza ofensiva. In plus, declara ca nu se teme ca acest egal o va incurca pe FCSB in lupta pentru titlu,…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul de la FCSB, a anunțat ca atacantul Andrea Compagno (27 de ani) are oferte și nu va face deplasarea pentru meciul cu CSU Craiova, programat duminica, 28 ianuarie, de la 20:00. Plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB este sigura. Elias Charalambous a anunțat…

- Gica Hagi vrea sa-l aduca pe mijlocașul Victor Dican (23 de ani) la Farul, dar Valeriu Iftime a anunțat la GSP LIVE ca nu vrea sa renunțe la jucatorul sau. Dupa ce l-a cedat pe Andrei Artean, Gica Hagi s-a orientat catre fotbalistul de la FC Botoșani, dar Valeriu Iftime a declarat in aceasta dimineața…

- FC Botoșani a debutat oficial in acest an duminica dupa-amiaza pe ”Municipal”, unde a intalnit pe CFR Cluj in cadrul etapei a XXII – a din SuperLiga. Meciul s-a incheiat cu rezultatul de 1 - 0.