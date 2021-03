Fotbalistele se întorc cu un punct de la Constanța REȘIȚA – ACS Banat Girls a remizat duminica, 14 martie, scor 1-1, in deplasare, cu Selena Constanța. Scorul a fost deschis de gazde in minutul 35 prin Niculina Volimareanu, iar fotbalistele reșițene au reușit sa egaleze pe final de joc, in minutul 87, prin Violeta Mitsul! Președintele Daniel Surdu a spus dupa meci: „Din punctul meu de vedere, a fost una dintre cele mai grele deplasari. Selena Constanța a demonstrat inca o data la acest meci ca poziția din clasament nu reprezinta neaparat și realitatea din teren. In concluzie, a fost un meci incarcat de emoție, unde ambele echipe și-au dorit la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasile (38 de ani), antrenorul lui CSM București, a oferit declarații la finalul meciului pierdut de echipa sa cu SCM Rm. Valcea, scor 21-27. „Tigroaicele” s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 33-24 in tur. In sferturile de finala, CSM București va infrunta ȚSKA…

- REȘIȚA – Echipa de fotbal feminin ACS Banat Girls Reșița a disputat ultimul amical inainte de reluarea Ligii 1. Elevele lui Daniel Amariei au pierdut la limita partida cu ACS Fortuna Becicherecu Mic, singurul gol al partidei fiind inscris de Melisa Șodinca! Play-out-ul Ligii 1 va incepe pe 14 martie…

- Din cei peste trei milioane de elevi care s-au inscris la examenul de Bac, 696.643 de elevi (23%) nu l-au promovat in perioada 2004-2020, se arata intr-o analiza a Edupedu.ro. Elevii fie nu s-au mai prezentat la examen, deși s-au inscris, fie au luat note sub media generala 6, fie au fost eliminați…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Dragoș Bon, s-a bucurat intens pentru victoria in fața lui Dinamo, scor 1-0. El le-a dedicat succesul suporterilor din Banie. „A fost o partida cu o incarcatura aparte. Suntem foarte fericiți ca am reușit sa o ingenunchem pe Dinamo. Sunt foarte bucuros și…

- Dinamo a reușit o victorie in deplasare, in primul meci al anului. Alb-roșii au reușit sa treaca de FC Hermannstadt cu 2-0. Dinamo a stabilit scorul final inca din prima repriza. Victoria i-a urcat, pentru moment, pe dinamoviști de pe locul 12 pe 8, la doua puncte de zona play-off-ului.

- Publicația Gaziantep Pusula susține ca echipa antrenata de Marius Șumudica (49 de ani) pregatește o adevarata lovitura pe piața transferurilor: aducerea lui Alexandre Pato (31), ex-AC Milan sau Chelsea. Gaziantep, pregatita de Marius Șumudica, are un sezon excepțional. Astazi a urcat pe primul loc in…

- Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi a fost titular si a inscris

- Dupa ce a invins-o etapa trecuta pe Istanbul Bașakșehir, fosta campioana, Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a caștigat sambata și meciul cu Fenerbahce, 3-1, ceea ce l-a impresionat pe Mircea Lucescu. Marius Șumudica a dezvaluit ca dupa victoria cu Fener a primit un telefon de la Mircea Lucescu,…