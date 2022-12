Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul „Dealul Florilor” din Baia Mare va gazdui maine partida dintre echipa locala CS Minaur și Progresul Spartac, joc din cadrul etapei cu numarul 13 din Liga a II-a la fotbal. Adversara baimarenilor de maine este o echipa nou promovata, care vrea și ea puncte cat de multe la fel ca Minaur. Etapa…

- Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria in prima etapa din Grupa D a Cupei Romaniei, 2-0 cu Hermannstadt, la Mediaș, iar antrenorul Mirel Radoi a apreiat rezultatul și a lasat sa se ințeleaga ca jocul nu l-a mulțumit. „Sunt mulțumit de victorie. E prima partida dupa mult timp cand nu primim gol.…

- FC Botosani, FC Voluntari si Ocna Mures au caștigat meciurile disputate, miercuri, in grupele Cupei Romaniei Betano. In grupa A, FC Voluntari s-a impus in deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rata, in minutul 54. In prima partida a grupei, Dinamo si U Craiova…

- Incep meciurile din faza grupelor Cupei Romaniei, unde CS Minaur infrunta echipe care nu vor fi deloc ușor de depașit. Mai ales ca avem 4 echipe care evolueaza in Liga I. Primul adversar este FC Argeș, echipa pe care CS Minaur o va intalni joi in Cupa Romaniei. Dupa infrangerea din campionat, CS Minaur…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca sistemul VAR (arbitrajul video) va fi folosit si in anumite partide din Cupa Romaniei incepand cu prima etapa a fazei grupelor. Partidele care vor beneficia de acest sistem sunt cele in care se vor intalni echipele din Superliga.…

- CS Minaur Baia Mare a pierdut azi, 10 octombrie, partida disputata impotriva Daciei Mioveni, scor final 29-24. Partida de azi a contat pentru etapa cu numarul 6 din Liga Florilor MOL. Minaurr a ajuns acum pe 8 in clasament, cu 9 puncte din 6 jocuri. In 19 octombrie echipa noastra va juca cu CSM București,…

- Vineri, 30 septembrie, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a grupelor Cupei Romaniei la fotbal, editia 2022-2023. Farul Constanta a fost repartizata in Grupa C, „colega” fiindu-i campioana CFR Cluj. Grupa A: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, FC Voluntari, FC U Craiova 1948, ACS Petrolul…

- CFR Cluj, Farul Constanta, Rapid Bucuresti si Universitatea Cluj au fost repartizate in Grupa C a Cupei Romaniei la fotbal, alaturi de CSC Dumbravita si CSM Alexandria, in urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului.Competitia se desfasoara dupa un nou format din acest sezon, iar in Grupa A…