Uniunea Europeana de Fotbal a confirmat, marti seara, ca meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, din Grupa H a Ligii Campionilor, suspendat in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza remarcilor rasiste ale arbitrului de rezerva roman Sebastian Coltescu, va fi reluat miercuri, cu alti arbitri. ''In urma unui incident la meciul din UEFA Champions League din aceasta seara dintre Paris Saint-Germain FC si Istanbul Basaksehir FK, UEFA a decis in mod exceptional - in urma discutiilor cu ambele cluburi - ca minutele ramase sa se joace maine (miercuri, n. red.), cu o noua echipa…