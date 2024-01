Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj s-a impus in fața echipei FC U Craiova cu scorul de 2-1 (1-1), intr-un meci desfașurat duminica pe Cluj Arena, in cadrul etapei a 18-a a Superligii de fotbal. Ianis Stoica a deschis scorul pentru ardeleni in minutul 19, profitand de o minge respinsa de portarul Ionuț Gurau. Egalitatea…

- Universitatea Cluj urca pe locul 6 in ierarhia Superligii dupa 2-1 cu FCU Craiova, duminica, pe Cluj Arena, intr-o partida incendiara a etapei a 18-a. Elevii lui Sabau s-au impus pe teren propriu grație golurilor reușite de Stoica și Popa.U Cluj: Iliev – Oancea, Masoero, Mitrea, Vatajelu – Chipciu,…

- Universitatea Cluj traverseaza un moment bun, iar elevii lui Ioan Ovidiu Sabau au 23 de puncte acumulate in 17 meciuri. Duelul dintre Universitatea Cluj și FCU Craiova este programat de la ora 16:00, in direct pe Digi Sport 1, in etapa cu numarul 18 din SuperLiga.In cazul unui succes astazi, „Șepcile…

- Universitatea Cluj va evolua astazi, incepand cu ora 16:00, pe Cluj Arena, contra celor de la FC Universitatea Craiova. In cazul unei victorii, „șepcile roșii” vor urca pana pe locul 5 al clasamentului, cu 26 de puncte, loc care duce in play-off-ul SuperLigii. Duelul de astazi va fi arbitrat la centru…

- Universitatea Cluj a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-2), luni seara, in Giulesti, in ultimul meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.Rapid a avut 2-0 dupa mai putin de jumatate de ora de joc, dar „U” a reusit sa reduca din diferenta inainte de pauza, clujenii intorcand scorul in…

- SCMU Craiova si Rapid Bucuresti se intalnesc miercuri, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta din Banie, intr-unul dintre cele mai asteptate derbiuri din acest sezon. Orgoliile sunt extrem de mari, avand in vedere rivalitatea dintre cele doua combatante, dar si faptul ca este ultimul joc oficial din acest…

- Universitatea Cluj va evolua sambata, de la ora 14:00, contra celor de la Universitatea Cluj, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XVI-a din SuperLiga (prima a returului). „Șepcile Roșii” vin dupa dușul rece cu FC Voluntari (1-2, chiar pe Cluj Arena), in timp ce adversarii de sambata au remizat…

- Duelul dintre Farul și Universitatea Cluj s-a incheiat cu o remiza, scor 1-1, intr-un meci din etapa cu numarul 13 a SuperLigii. Farul Constanța ocupa locul șase in clasament, cu 19 puncte, in timp ce U Cluj este pe locul opt in ierarhie.Ovidiu Sabau a fost mulțumit de prestația echipei sale care continua…