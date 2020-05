Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Alexandru Baluta a marcat golul victoriei echipei Slovan Liberec, 1-0 cu Dynamo Ceske Budejovice, miercuri, 27 mai, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului Cehiei, informeaza Agerpres.Baluta a marcat in 50 al partidei, fostul jucator al Universitatii Craiova fiind primul fotbalist…

- Echipa fostului capitan al Universitații Craiova, Alex Baluța, Slovan Liberec, se pregatește sa susțina cel de-al doilea joc oficial de la reluarea campionatului din Cehia. Astfel, Liberec va juca miercuri, de la ora 19.00, in deplasare, cu Ceske Budejovice. Reamintim ca sambata, Slovan Liberec a pierdut…

- Formația Slovan Liberec, cu Alex Baluța titular, a pierdut sambata, scor 0-2, in deplasare, in fața echipei Teplice. Aceasta a fost o partida restanta din etapa 23 și totodata prima confruntare oficiala din Cehia dupa intreruperea campionatului din luna martie, cauzata de pandemia de coronavirus. Evident,…

- Fostul capitan al Universitații Craiova , Alex Baluța, in prezent la Slovan Liberec, va relua sambata campionatul din Cehia. Astfel, fotbalistul crescut de Academia „Gica Popescu“ și colegii sai vor evolua de la ora 19.00, in deplasare, la Teplice, fara spectatori. Acesta este un joc restant din etapa…

- Campionatul ceh de fotbal, suspendat de la jumatatea lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua pe 23 mai, informeaza Agerpres . „Liga a aprobat marti reluarea campionatelor din primele doua divizii valorice. Sezonul va reporni sambata, 23 mai, cu meciul dintre FK Teplice si Slovan…