Selectionerul echipei nationale a Georgiei, Willy Sagnol, a declarat, miercuri seara, dupa succesul cu 2-1 in amicalul cu reprezentativa Romaniei de la Ploiesti, ca se bucura de victorie pentru ca aceasta aduce intotdeauna incredere in randul jucatorilor. "Ma bucur ca am reusit sa castigam astazi. O victorie aduce intotdeauna incredere jucatorilor. Pentru foarte multi jucatori sa joace in iunie dupa ce s-a terminat campionatul este dificil. Pentru ca a fost un sezon destul de greu. Poate unii ar fi vrut sa plece in vacanta, altii sa fie la plaja. Acum ne gandim la meciul cu Olanda (n.r. - amicalul…